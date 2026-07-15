L'ultimo indizio di mercato sul passaggio di Oulai alla Fiorentina arriva… dai social.

L'indizio trapelato

Non avrà certo valenza quanto un accordo tra società, ma i movimenti social dell'ivoriano sono stati molto eloquenti in questi giorni. E l'ultimo di questi lo ha ‘scovato’ un utente, che ha pizzicato un ‘Mi Piace’ di Oulai ad un post che lo dava già per venduto alla Fiorentina.

Il post sui social

Il post elenca determinate statistiche del centrocampista, che secondo l'autore sono il fulcro di ‘un grande trasferimento alla Fiorentina’. Il post è poi stato rimosso, forse proprio per questo ‘Mi Piace’ galeotto: fatto sta che sembra attestare un trasferimento sempre più imminente.