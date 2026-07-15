La Nazione: Mossa Real per i viola, Oulai si stringe

Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Apertura per: “Rivoluzione in difesa: mossa Real II gioiellino Valdepenas è viola Oulai si stringe: 48 ore per il sì Kean, tutto tace e ciao clausola”. Sottotitolo: “L'operazione con i blancos identica a quella tra il Como e Nico Paz, tra cartellino e maxi-bonus rivendita". Poi leggiamo: “Gosens ritorna in Germania C'è l'accordo con lo Schalke”.

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Sulla squadra: “L'allenamento al Park Viola, che entusiasmo Moise torna in gruppo E Atta è già un idolo”. Sottotitolo: “Trecento tifosi sugli spalti. Bene Kean, il francese segna due”.