L'Inter prova la volata Scudetto e il Cagliari resta così dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è appena concluso il secondo anticipo della 33° giornata di Serie A tra Inter e Cagliari, vinta dai nerazzurri per 3-0.
La cronaca della gara
L'Inter costruisce tanto nel primo tempo, andando più volte vicina al vantaggio con soprattutto con Pio Esposito e Dumfries. Nella ripresa al 53' sblocca la gara Thuram, che deposita in porta il gran cross servito da Dimarco. Dopo tre minuti raddoppia con una potente conclusione l'ex di turno Barella. In pieno recupero a calare il definitivo tris per i padroni di casa è Zielinski con un tiro di destro dal limite dell'area.
Come cambia la classifica
Con questa vittoria la squadra allenata da Chivu prima in classifica sale a quota 81 staccando ulteriormente il Napoli secondo a 66, mentre il Cagliari resta a 33, a due punti dalla Fiorentina a 35.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa 36, Parma 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.