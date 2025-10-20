​​

La Nazione: Poveri di gioco e qualità, una squadra terrorizzata

Redazione /
La Nazione

"Rabbie mobili" scrive in copertina il QS de La Nazione sintetizzando il sentimento della Fiorentina al termine della partita contro il Milan. Il quotidiano continua nel sottotitolo scrivendo: “Inferno viola”

Pagine 2-3

La Nazione approfondisce nelle pagine interne i temi trattati brevemente in prima pagina: “Rabbia viola, luci spente a San Siro” e ancora “Rigore beffa, adesso siamo ultimi”. A pagine 3 La Nazione presenta diversi commenti alla partita a firma dei giornalisti più noti del quotidiano fiorentino. Fra questi è presente anche quello di Benedetto Ferrara dal titolo: “Poveri di gioco e di qualità. Questa squadra è terrorizzata”. 

Pagine 4-5

Il quotidiano riprende poi le parole dei protagonisti, in particolare quelle di Pradè: "Lo sfogo de Ds: Pioli merita fiducia, la colpa è solo mia". Nella pagina seguente invece uno sguard alla prossima partita della Fiorentina: “E adesso c'è la Conference. Bisogna fare Rapid”. 

