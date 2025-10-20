La Nazione: Poveri di gioco e qualità, una squadra terrorizzata
"Rabbie mobili" scrive in copertina il QS de La Nazione sintetizzando il sentimento della Fiorentina al termine della partita contro il Milan. Il quotidiano continua nel sottotitolo scrivendo: “Inferno viola”.
Pagine 2-3
La Nazione approfondisce nelle pagine interne i temi trattati brevemente in prima pagina: “Rabbia viola, luci spente a San Siro” e ancora “Rigore beffa, adesso siamo ultimi”. A pagine 3 La Nazione presenta diversi commenti alla partita a firma dei giornalisti più noti del quotidiano fiorentino. Fra questi è presente anche quello di Benedetto Ferrara dal titolo: “Poveri di gioco e di qualità. Questa squadra è terrorizzata”.
Pagine 4-5
Il quotidiano riprende poi le parole dei protagonisti, in particolare quelle di Pradè: "Lo sfogo de Ds: Pioli merita fiducia, la colpa è solo mia". Nella pagina seguente invece uno sguard alla prossima partita della Fiorentina: “E adesso c'è la Conference. Bisogna fare Rapid”.