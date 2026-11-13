Pavoletti: "Fiorentina tra le sorprese negative di questa Serie A. Io DS? Al corso di Coverciano Paratici..."

Leonardo Pavoletti, ex attaccante di Serie A, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: fra i temi toccati, anche una breve riflessione sulla Fiorentina e sul DS Paratici.

Sulle sorprese positive e negative

“La favorita per il campionato è sempre l’Inter, ha perso il derby ma ha rosa, ambizioni e struttura per il titolo. Le sorprese negative sono Udinese, Sassuolo e Fiorentina. In meglio, il Frosinone”.

Sulle ambizioni future

Poi, un commento su ciò che gli piacerebbe fare dopo il calcio, aspirazioni divise a metà tra il suo laboratorio-palestra Prolab ("Ne sono fiero: figure, metodi e innovazioni tecnologiche per sportivi, amatori e professionisti") e… al corso da direttore sportivo, tenutosi a Coverciano, di cui ha un particolare ricordo: “Gli interventi di Paratici e Ausilio sono stati interessanti”.