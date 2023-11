La Nazione: La rivoluzione firmata Italiano

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c'è il titolo: "Reti decisive La rivoluzione firmata Italiano".

Grande spazio per: “Il segreto della classifica viola Gol fatti, subiti e clean sheet Ma contano le reti che contano Adesso i viola si scoprono cinici”. Sottotitolo: “La lettura delle statistiche: squadra da primi posti per le segnature determinanti ai fini del risultato”.

Uno sguardo a chi ha lasciato Firenze: “Quelli che ci rimpiangono Da Cabral fino ad Amrabat Ascesa, cessioni e cadute Gli ex viola spariti dai radar”. Sottotitolo: “Poche presenze e tanti malumori, il grande flop di chi è andato via in estate”. Di spalla infine: “Beltran ok, speranza Kayode Oggi si riparte al Viola Park”.