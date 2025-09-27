I dieci minuti della discordia: troppi o troppo pochi per Dzeko? Un uso rischioso, a metà del guado
La Fiorentina punta realmente su Edin Dzeko oppure no? La considerazione sul bosniaco è forse mutata nel corso dell'estate, vista la scelta di affondare il colpo su Piccoli a ridosso del campionato, mentre prima il tandem con Kean sembrava sufficiente. Per la verità in estate, la pesantezza del classe '86 era emersa tutta, lasciando qualche perplessità.
E' vero anche che diventa difficile immaginare di ricavare qualcosa dal quasi 40enne centravanti, utilizzandolo per una decina di minuti a gara, come bastasse accendere un interruttore. Difficile però anche dare più spazio e rilevanza ad un giocatore evidentemente a fine carriera. L'uso di Dzeko rischia dunque di rimanere un po' a metà del guado, creando un equivoco vista anche la personalità dell'ex Fenerbahce.