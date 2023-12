Il regalo dell'Udinese: un Capodanno in zona Champions League. Dopo i festeggiamenti, servirà l'aiuto immediato dal mercato

La Fiorentina si affaccia al 2024 con il sorriso e con una classifica che non era così bella ormai da lungo tempo. A coronare il traguardo, il regalo dell'Udinese di Cioffi, che schianta il Bologna con un netto 3-0 e ferma i rossoblù, a 1 punto dalla Viola. Ciò significa passare il capodanno in zona Champions League.

Un aiuto ai sogni

Firenze sogna, però adesso servirà la preziosa mano del mercato. Come indicato da La Nazione, quella a Reggio Emilia contro il Sassuolo sarà la prima partita in emergenza sugli esterni, senza Kouame e con Gonzalez e Sottil (con ogni probabilità) ancora out per infortunio. Servirà un intervento immediato, anche per quanto riguarda il terzino destro.