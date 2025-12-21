Pioli e le dimissioni mai arrivate: il tecnico era ancora convinto di ribaltare la stagione. E se venisse richiamato...

C'è stata molta agitazione nei confronti del personaggio Stefano Pioli nei giorni in cui il tecnico doveva dimettersi e fu invece alla fine esonerato dalla società viola. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre all'aspetto economico, da parte di Pioli c'era la convinzione di poter ribaltare la situazione e rimettere tutto a posto. Anche per questo l'allenatore parmigiano non si è voluto dimettere.

E oggi il nome di Pioli resta per forza di cose d'attualità perché se dovesse andare male anche con l'Udinese, per Vanoli potrebbe davvero arrivare l'esonero e l'eventualità che venga richiamato l'ex tecnico non è così remota. Pioli sarebbe costretto dal contratto a tornare in sella alla Fiorentina e in caso di rifiuto, dovrebbe risolvere il suo contratto e rinunciare ai restanti anni di stipendio.