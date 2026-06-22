Grosso chiede Thorstvedt, la Fiorentina prende tempo. E il Sassuolo... aspetta l'offerta viola
Arrivano aggiornamenti sulla situazione di mercato che riguarda Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese classe 1999 di proprietà del Sassuolo che piace molto alla Fiorentina.
La situazione
Come riporta Sky Sport, al momento la società viola non ha presentato alcuna offerta ai neroverdi e anche i contatti tra i due club non sembrano ancora essere stati avviati.
Richiesta di Grosso
Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, avrebbe chiesto al club viola esplicitamente il giocatore norvegese. Il Sassuolo rimane in attesa di un'offerta ufficiale da parte dei gigliati.
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