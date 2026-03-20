Anche le casse viola gioiscono per il passaggio del turno. Ecco quanto incassa la Fiorentina dalla Conference League

Il passaggio del turno in Conference League è una buonissima notizia non soltanto sotto l'aspetto sportivo, anche le casse del club viola infatti possono gioire per l'ennesimo raggiungimento dei quarti di finale nella coppa europea "minore"

Prima del Rakow

Gli incassi della Conference League non sono lontanamente paragonabili a quelli della Champions e lontani anche all'Europa League, ma rappresentano comunque un tesoretto molto importante per la Fiorentina. Prima della doppia sfida contro i polacchi del Rakow il bottino già guadagnato dai viola era appena oltre i 9 milioni, frutto dei risultati nel girone e della vittoria contro lo Jagiellonia nei sedicesimi.

Il bottino viola

Ovviamente con il raggiungimento dei quarti di finale il bottino viola sale ancora. Come riporta Calcio e Finanza, la società viola, senza contare gli incassi dal botteghino, ha incassato fino a questo momento circa 10,5 milioni di euro. Di questi una cospicua parte (circa 1,3 milioni) arriva proprio grazie alla vittoria nella doppia sfida contro il Rakow.