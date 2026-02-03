L'obiettivo di Vanoli con Kean. L'incognita Rugani da sciogliere, mentre Parisi...

Niente allenamenti ieri per la Fiorentina che tornerà invece ad allenarsi oggi al Viola Park.

Kean

In vista della prossima partita di campionato contro il Torino, l'obiettivo del tecnico, Paolo Vanoli, è quello di poter schierare dall'inizio Moise Kean come centravanti. Dopo qualche partita d'assenza, l'attaccante si è rivisto in campo contro il Napoli nel finale di gara e adesso sembra essere pronto per ampliare questa sua finestra in campo.

Parisi e Rugani

Nessun problema per Fabiano Parisi che aveva rimediato una botta al Maradona ma che ha già smaltito il tutto. Da capire invece le condizioni di Daniele Rugani che stava ancora recuperando da una lesione muscolare patita lo scorso 20 dicembre quando si è concretizzato il suo passaggio dalla Juventus alla Fiorentina.