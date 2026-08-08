Bertolini saluta la Fiorentina: "Sono arrivato da bambino e me ne vado via da uomo. Grazie Firenze, grazie Fiorentina" - FOTO

Non solo i colpi in entrata, con quello di Franco Mastantuono che dovrebbe non essere l'ultimo arrivo in casa viola, per la Fiorentina di Fabio Paratici. In queste ore, anche se si tratta di un giocatore della Primavera, è da registrare l'imminente addio attaccante classe 2006 Gabriele Bertolini.

Bertolini saluta Firenze dopo 8 stagioni

In attesa ancora di ufficializzare quella che sarà la sua nuova squadra, con l'annuncio che dovrebbe comunque arrivare entro il fine settimana, il giocatore ha già mandato un messaggio d'addio, o forse di arrivederci, a quel club e a quella tifoseria che lo hanno di fatto visto crescere.

Questa mattina infatti Bertolini ha voluto dire due parole tramite i propri canali social: “Cara Firenze, Cara Fiorentina, sono arrivato qua che ero un bambino e me ne vado che sono un uomo, mi avete accolto e fatto diventare uno di voi. in questi 8 anni ho provato tante emozioni e vissuto momenti difficili, molto difficili ma che mi hanno cresciuto come persona e come calciatore, ma soprattutto momenti bellissimi sia in campo che fuori, amicizie che resteranno per tutta la vita e ricordi di campo che verranno scritti nella storia della Fiorentina come lo scudetto vinto quest'anno. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato, a partire dai mister fino ai magazzinieri e ai tutor. E per finire ringrazio i miei compagni, quelli di sempre, quelli con cui sono cresciuto e fatto tutti gli step insieme, sarete sempre una parte importante della mia vita. Grazie Firenze. Grazie Fiorentina”