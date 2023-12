Kayode: "Io scartato dalla Juventus, eppure non ero male. Molti club vogliono tutto e subito, ma il talento va sostenuto"

Alla fine Michael Kayode ce l'ha fatta ad esordire in Serie A, con la maglia della Fiorentina addosso. Ma il suo percorso verso la massima categoria non è stato né facile, né lineare.

Scartato dalla Juventus

A 14 anni, Kayode, è stato scartato dalla Juventus, che non ha più creduto in lui: “Mi hanno detto che fisicamente non ero ancora pronto. Non ero impostato come adesso ma non ero neanche così male sinceramente”.

“Molti club vogliono tutto e subito"

Comunque, il selezionatore della Nazionale, Luciano Spalletti, recentemente ha detto che il talento andrebbe atteso, al di là del fisico. “È vero - continua l'esterno destro viola in un'intervista rilasciata a La Repubblica - Molti club invece vogliono tutto e subito. Il talento andrebbe sostenuto. Alcuni arrivano dopo, altri che invece sembrano precoci poi non sfondano”.