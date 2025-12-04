Massimo Orlando: “Ferrari sta prendendo un potere che non gli compete. Su Dodô sento dire le cose peggiori ma…”

L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha spaziato tra vari argomenti di casa Fiorentina a Lady Radio, soffermandosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Credo Vanoli si sia convinto a cambiare modulo’

“A Sassuolo ci sarà un esodo di tifosi nonostante l’incazzatura per i prezzi altissimi. Credo che Vanoli si sia convinto di passare alla difesa a tempo, appena avuto il tempo di lavorarci ed essendosi accorto che il 3-5-2 non sta producendo niente. Al di là di un po’ di grinta, si è visto piattume. In campo vorrei sempre Gudmundsson e Fazzini dietro a Kean, la qualità serve”.

‘Dodô? È un problema di testa’

“Bisogna ritrovare Gosens, anche al 60% e Dodô. Sul brasiliano ora sento dire le cose peggiori, ma la verità è che se sta bene crea superiorità, mette in difficoltà gli avversari, cosa che ora non sta però facendo. Non credo sia un problema fisico ma di testa”.

“Ferrari è l’ultimo direttore generale della Serie A. Non voglio infierire, ma onestamente sta prendendo un potere davanti alle tv, alla carta stampata, una cosa importante eh, che è un ruolo che non gli compete. È lì che si deve riiniziare, poi che Ferrari possa restare in società con un altro ruolo ma non così, non in quello che stiamo vedendo”.