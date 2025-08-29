Finalmente ci siamo: definito l’accordo per il rinnovo di Kean. Resta una clausola rescissoria, ma leggermente aumentata

La Fiorentina e Moise Kean ancora insieme. Anzi, il legame verrà rafforzato dal nuovo contratto che, possiamo dirlo, è già stato definito in tutti i dettagli.

2030

L'attaccante, che guadagnerà praticamente il doppio rispetto all'ingaggio attuale, si unirà al club gigliato, almeno sulla carta, fino al 2030.

Clausola aumentata

La clausola rescissoria, presente nell'attuale contratto, continuerà ad esserci anche in futuro, anche se, per Sky sarà leggermente aumentata rispetto ai 52 milioni attuali.

Annuncio in arrivo

E l'annuncio quando arriverà? Presto, anzi prestissimo. Secondo SportMediaset sarà già annunciato domani, ovvero alla vigilia del match che i viola giocheranno a Torino e dove Kean tornerà ad essere in campo (giovedì non ha giocato in Conference per squalifica).