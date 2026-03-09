Cremonese, traballa la panchina di Nicola: ecco chi potrebbe sedere in panchina contro la Fiorentina

Aria pesantissima in casa Cremonese dopo la sconfitta esterna con il Lecce. Il club lombardo, che lunedì prossimo affronterà la Fiorentina in una sfida che si preannuncia quasi decisiva per le chance salvezza delle due squadre, starebbe valutando l'esonero del tecnico Davide Nicola, finito per la prima volta in stagione in zona retrocessione.

Il destino del tecnico appeso a un filo

Senza vittoria dal lontano 7 dicembre, la posizione di Nicola sarebbe diventata nelle ultime ore sempre più traballante, reo di non essere stato in grado di imprimere una svolta dopo le ultime, negativissime, uscite della compagine grigiorossa, precipitata nelle sabbie mobili della zona retrocessione dopo un discreto girone d'andata.

I nomi per la sostituzione

Luca Gotti

Nel frattempo, la dirigenza lombarda valuta il futuro del tecnico e si guarda intorno alla ricerca del possibile successore. Sul taccuino del direttore sportivo, da quanto si apprende, ci sarebbero i nomi di Marco Giampaolo e Luca Gotti, entrambi esperti di salvezze in massima serie.