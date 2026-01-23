La Curva Fiesole si schiera al fianco della gemellata Catanzaro: raccolta fondi per la città devastata dal maltempo

Le tifoserie di Fiorentina e Catanzaro sono storicamente legate da un saldissimo gemellaggio, inossidabile e prolungato per decenni. Per i sostenitori giallorossi e per tutta la città calabrese, sono giorni di sofferenza: il capoluogo è in ginocchio di fronte al devastante maltempo che ha colpito recentemente. Così la Curva Fiesole ha deciso di organizzare una raccolta fondi, spiegata nel comunicato ufficiale.

La Curva Fiesole organizza una raccolta fondi per Catanzaro

“In occasione della partita di domani, agli ingressi dei vari settori dello stadio, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per aiutare, con un contributo a piacere, gli abitanti di Catanzaro, recentemente colpiti da ingenti danni dovuti a maltempo estremo”.

Donazioni possibili in tutti i settori dello stadio

“Per dimostrare la nostra vicinanza ai fratelli giallorossi ed a tutta la popolazione catanzarese, invitiamo tutta la tifoseria viola a partecipare alla raccolta, una modalità efficace e concreta per dimostrare supporto e vicinanza a chi ha perso tutto. Saranno presenti scatole per la raccolta anche presso l'ATF e l'ACCVC ed ai banchini del materiale in Ferrovia”.