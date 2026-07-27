Lutto per Luciano Spalletti: scomparsa la madre del tecnico toscano. Era grande tifosa viola
Lutto in casa Juventus, in particolare per l'allenatore Luciano Spalletti. La madre del tecnico toscano, Ilva, si è spenta all'età di 93 anni.
Lutto per Luciano Spalletti
La madre di Spalletti viveva proprio nella provincia fiorentina, a Spicchio-Sovigliana (frazione di Vinci). Come più volte confessato dall'allenatore, è sempre stata una figura fondamentale nella sua vita, nonché una grande tifosa viola.
Scomparsa la madre del tecnico toscano
La redazione di Fiorentinanews.com si unisce alle condoglianze rivolte a Luciano Spalletti e a tutti i cari di Ilva.
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