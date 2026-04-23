Flachi: "La Fiorentina deve assolutamente finire il campionato in bellezza. Grosso mi piace, ma il nome giusto è quello di Sarri"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa viola.

“Sinceramente non vediamo l'ora che finisca questo campionato, anche perchè a livello mentale ci ha portato tanta sofferenza questa stagione. Abbiamo avuto anche la giusta dose di fortuna, che non guasta mai. Speriamo di migliorare e di uscire definitivamente dalla zona retrocessione per aver modo di pensare e programmare la squadra del futuro. Nessuno, o pochissime persone, pensavano che realmente la Fiorentina potesse retrocedere, anche se le probabilità sono state ampie per gran parte della stagione”.

“Non è stato facile a Lecce: loro avevano piu motivazioni”

Ha anche aggiunto: “Adesso è inutile analizzare le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, anche perchè mi sembra di ripetere sempre le stesse cose. Anche a Lecce abbiamo fatto un discreto primo tempo per poi andare in difficoltà nella ripresa, è probabile però che le ultime sfide ravvicinate abbiano influenzato sulla prestazione. Non era facile prendere un punticino a Lecce, i giallorossi erano molto piu motivati di noi".

“La Fiorentina deve assolutamente finire il campionato in bellezza, altrimenti…”

Ha analizzato le motivazioni che devono trovare i giocatori viola di qui a fine stagione: “Alla fine si cerca, o per lo meno si spera, che qualche calciatore faccia vedere qualcosa in vista del futuro, non solo in vista di una conferma ma anche per amor proprio. Io mi auguro che sia cosi, anche perchè le partite che ci aspettano sono complicate e contro squadre che si giocano ancora molto. Questa squadra deve cercare di finire in bellezza altrimenti alla fine si rischia di esser tirati nuovamente in ballo”.

“Grosso ha l'esperienza giusta per venire a Firenze"

Ha poi parlato di Fabio Grosso, tecnico accostato in questi giorni alla Fiorentina: “Penso che ci sia poco da dire su di lui, ha gia dimostrato tanto con un paio di promozioni in Serie A. Ha avuto un anno particolare a Lione, ma a parte quell'esperienza ha sempre fatto bene ovunque. Quello che ha fatto è nero su bianco. Quest'anno ha fatto benissimo a Sassuolo, e credo che nelle valutazioni per il post Vanoli il suo è un nome che ci può stare. Anche se capisco tanti tifosi, che preferirebbero un nome piu altisonante: dopo i nomi di Mourinho e Sarri il suo sarebbe non sarebbe considerato idoneo”.

“Continuo a sostenere che la miglior scelta è una soltanto”

Un commento anche sulla candidatura di Maurizio Sarri ad essere il prossimo allenatore viola: “Non so perche non si punti tutto su di lui, con tutti il rispetto per gli altri. E' un fiorentino verace, ed è questo che ti porta a volerlo in viola. Nonostante qualcuno sostenga che sia bollito, a me sembra tutt'altro: sera di lui la Lazio sarebbe stata in lotta con noi. Per giocatore avere un allenatore come lui è un valore aggiunto. A me l'idea che possa arrivare mi piace molto: portare qui una persona di Firenze, applaudita sempre ogni volta che viene al Franchi, può essere la mossa giusta. Soprattutto in una stagione in cui non avremo le coppe, un allenatore come lui può essere l'ideale”.

“Su Piccoli vi dico che..”

Ha poi concluso con un commento su Roberto Piccoli: “La Valutazione economica che ha ha sicuramente influito sulla valutazione tecnica e sull'opinione dei tifosi. Senza dimenticare la disastrosa stagione della squadra, che non è colpa sua ma che sicuramente ha condizionato anche lui: è stata un'annata particolare per i giovani, che non hanno reso anche per la condizione mentale generale. La cosa vale anche per Fazzini. E' normale che da uno come lui ci si potesse aspettare qualcosa in piu, ma è anche vero che giocare come riserva di Kean non è assolutamente facile. Fossi la Fiorentina gli sarei ancora una chance, soprattutto se Kean dovesse partire in estate".