Polverosi: "Fagioli boccheggia ma Vanoli non mette Oulaï. Perché nessuno parla di Atta? Nemmeno in Bulgaria"

A Lady Radio il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi si esprime su due calciatori della Fiorentina: i centrocampisti Atta e Oulaï, le cui situazioni, diverse, lasciano perplessi. Duro il commento del giornalista toscano, che si scaglia contro la Fiorentina.

‘Atta out da 40 giorni per un sovraccarico all’addome, perché…'

“Atta? È assurdo che passi sotto silenzio una cosa così clamorosa. Qual è il problema di Atta? L’unico che ne ha parlato è stato Vanoli, che ha riferito di un ‘sovraccarico all’addome’. Ma per un ‘sovraccarico all’addome’, si sta fuori 40 giorni? Una lesione di secondo grado in 40 giorni guarisce. Perché nessuno dice nulla? Atta è stato un disastro sempre, tranne che a Venezia, gara in cui c’erano tanti demeriti dei lagunari. Poi il francese è sempre stato decisamente insufficiente”.

‘Perché Vanoli non inserisce Oulaï se Fagioli boccheggia?’

“Come si fa a parlare di ‘sovraccarico all’addome’, e poi fermarsi lì? Su Atta avete investito 40 milioni di euro! Non è una cosa normale, nemmeno in Bulgaria fanno una roba del genere. E Oulaï? Troppo istintivo, deve crescere, tutto quello che si vuole, ma perché non si vede più? Fuori a fine primo tempo col Genoa… e dopo? Fine, due panchine di fila. Fagioli a San Siro stava boccheggiando, l’avrebbe visto un bambino, ha fatto la peggiore partita da quando è a Firenze, perché non Oulaï, allora? È una grande sciocchezza di Vanoli. L'ivoriano è stato pagato 30 milioni, perché sta fuori. Anche qui c'è del non detto, che si ritorce contro la Fiorentina".