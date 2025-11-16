Oggi tocca a Gudmundsson: 90 minuti decisivi per garantire l'accesso ai playoff alla sua Islanda

Alle 18 scenderà in campo l'Islanda di Gudmundsson: il numero 10 della Fiorentina avrà il compito di trascinare i suoi contro l'Ucraina al fine di sigillare il secondo posto nel girone, che significherebbe l'accesso ai play-off col sogno Mondiale ancora vivo.

90 minuti decisivi

Passa tutto da questi 90 minuti per Gudmundsson e compagni, che partono in vantaggio per via della differenza reti a loro favore: essendo a pari punti con l'Ucraina, avversaria odierna, all'Islanda basterà il pareggio per qualificarsi ai play-off, avendo quindi due risultati utili su tre a disposizione.

Quanti Viola al Mondiale

Dopo la qualificazione della Croazia di Pongracic e della Svizzera di Sohm, oltre alla conferma dell'accesso ai playoff per la Bosnia del sempreverde Dzeko, ecco che anche il quarto giocatore della Fiorentina si iscrive alla corsa per portare la propria Nazionale alla Coppa del Mondo.