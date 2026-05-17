La sfida tra i due ex tecnici della Fiorentina se lo aggiudica Italiano. La nuova CLASSIFICA di Serie A

È finito 1-0 per il Bologna di Italiano lo scontro diretto tra gli ex tecnici della Fiorentina, in programma alle 18: un match superfluo ai fini della classifica ma che ha visto i rossoblù battere a domicilio l'Atalanta di Palladino.

La decide l'Orso

Decisiva la rete di Orsolini al 78', con una conclusione al volo su cross di Rowe. Bologna che risale a -3 dai nerazzurri e che potrebbe effettuare l'aggancio tra una settimana. Aggancio però solamente in termini di punti, perché negli scontri diretti è avanti l'Atalanta che quindi parteciperà alla prossima Conference League.

La classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 86, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 41, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 21, Pisa 18.