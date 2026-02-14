Still: "Bove sarà in panchina e sono davvero contento. Non vede l'ora di ripartire"

Alle 16 il Watford affronterà in Championship (la Serie B inglese) il Preston. E in panchina con la sua nuova squadra ci sarà l'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, che quindi è sempre più vicino a fare il suo ritorno in campo dopo l'arresto cardiaco che lo ha costretto a stare a lungo fuori dai campi il 1 dicembre 2024.

In panchina

"Bove? Sarà in panchina e sono davvero contento che ci possa essere", ha detto il suo allenatore Ed Still.

Forse in campo nel finale

“È un giocatore di alto livello, lo ha dimostrato in Italia. È stato fuori per molto tempo, ma non vede l'ora di ripartire. Il suo tempo di gioco sarà limitato questa settimana e probabilmente anche nelle prossime due, perché dobbiamo farlo entrare in forma. Ma sono davvero contento di poterlo avere in panchina”.