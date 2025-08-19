Si smuove la situazione nel reparto offensivo: Beltran apre alla cessione. Fiorentina forte su Ilenikhena

Durante la puntata di Calciomercato - L'originale su Sky, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di mercato che vede Lucas Beltran in uscita dalla Fiorentina, e la conseguente ricerca del suo sostituto.

La situazione

“Per la prima volta da quando è sul mercato, Lucas Beltran ha aperto alla sua cessione: in giornata odierna ci sono stati contatti col CSKA Mosca. Fiorentina che in entrata punta quindi su Ilenikhena del Monaco, ma restano forti le candidature di Piccoli e Ioannidis”.