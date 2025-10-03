La reazione d'orgoglio di Oliver Christensen. Il portiere di proprietà della Fiorentina ancora sente addosso le pressioni del suo debutto assoluto in Europa League, con la maglia dello Sturm Graz: quel pomeriggio, contro il Midtjylland, sono arrivati due errori gravissimi che hanno influito sull'umore del danese. Ma ha avuto modo di rifarsi, eccome.

Una notte da eroe per il portiere della Fiorentina

Già in campionato Christensen aveva dato segnali di ripresa, ma dopo la sua ultima prestazione di ieri sera, sicuramente i tifosi dei Rangers di Glasgow non lo dimenticheranno. Il portiere viola ha alzato il muro contro gli scozzesi: ha fatto dieci parate, alcune delle quali miracolose per tenere il punteggio sul 2-1 per il suo Sturm Graz. Nettamente il migliore in campo. Una notte di grande ripresa per il danese, che si guadagna finalmente la fiducia dei tifosi bianconeri.

“Christensen! Christensen!”, i tifosi dello Sturm Graz impazziscono

Bellissimo il video pubblicato dallo Sturm Graz a fine partita, dove tutta la squadra -dopo quel terribile esordio in Europa- tributa un applauso a Christensen sotto la curva. E i tifosi impazziscono per lui: “Christensen! Christensen!”, si leva il coro.