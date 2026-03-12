Il Viola Parking diventerà definitivo. Pignotti: "Faremo variante urbanistica, richiederemo modifiche e migliorie"

Il Viola Parking, ovvero il parcheggio nato in maniera temporanea a servizio del centro sportivo della Fiorentina in futuro diventerà permanente. Questa è la volontà che si è data il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, che non è preoccupato per il recente pronunciamento del Consiglio di Stato.

“Il 31 marzo - ha spiegato lo stesso Pignotti, parole riportate dal Corriere Fiorentino - porteremo in Consiglio la delibera in cui stabiliremo la data di termine dell’uso provvisorio e che preciserà che l’area non è in contrasto con le norme urbanistiche. In questo modo correggeremo le due mancanze evidenziate dalla recente sentenza del Consiglio di Stato”.

Pignotti ha anche aggiunto: “Successivamente faremo una variante urbanistica per rendere l’area di sosta definitiva. Naturalmente una struttura permanente richiederà delle modifiche e migliorie (per esempio nuovi alberi, ndr). Il parcheggio scambiatore della tramvia deve servire a chi la utilizza, ha infatti una capienza stimata per i flussi dei passeggeri che la prenderanno lasciandoci l’auto; non è pensabile che ci sia una struttura grande come il Viola Park senza un proprio parcheggio”.

E in merito alla possibilità di ulteriori ricorsi dei residenti contro la struttura permanente, Pignotti ha spiegato che “il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’interesse pubblico e con la variante non faremo altro che dare ragione alla recente sentenza”.