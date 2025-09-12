C'è anche lo stadio Artemio Franchi, casa della Fiorentina, tra gli impianti candidati a ospitare EURO2032. Ne ha parlato approfonditamente il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi. Queste le sue parole, riportate da ANSA: “C'è una scadenza immediata già rispettata, ovvero le lettere di accreditamento. Ne sono arrivate tante. E adesso c'è la scadenza di luglio 2026, che è quella dei progetti definitivi, che mettano in condizione la Federcalcio e l'Uefa di valutare la concretezza”.

“C'è la scadenza per i cantieri. Vincano i migliori, mi piace la vivacità”

Sugli stadi in costruzione, aggiunge: “Poi c'è l'altra scadenza, che è quella dei cantieri, che debbono aprire entro aprile/maggio 2027. E, come si suol dire, vincano i migliori. Mi fa piacere che ci sia questa vivacità, perché io mi auguro che queste 13 città vogliano davvero farlo lo stadio o migliorarlo”.

“Le candidature per EURO2032 hanno smosso le coscienze”

E conclude: “Un merito questa organizzazione degli Europei ce l'ha avuto. Ha smosso un po' le coscienze, le capacità e le volontà. Adesso tiriamo fuori progetti e soprattutto facciamo in modo che siano finanziabili. Nei prossimi giorni indicherò, di concerto anche con il presidente del consiglio e il governo in generale, il nome del commissario che dovrà accompagnare, facilitare, velocizzare l'iter amministrativo di tutti i progetti che riguardano in particolare questo EURO2032. Piano piano ci togliamo tutti gli alibi”.