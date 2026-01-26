Bagarre salvezza: il Parma perde un titolarissimo, previsto stop di circa un mese. In ottica Fiorentina...

Nella rovinosa sconfitta subita per 4-0 ieri contro l'Atalanta, il Parma ha vissuto un pomeriggio a dir poco nefasto: non solo il pesante passivo, ora Cuesta dovrà fare a meno di un suo fedelissimo, che proverà a recuperare… in vista della Fiorentina.

Si ferma un top

Si tratta di Lautaro Valenti, difensore quasi onnipresente nella retroguardia dei crociati, che salvo assenze per diffida o noie fisiche è sempre stato tra gli undici scelti di Cuesta. Contro gli orobici, però, è dovuto uscire a fine partita: gli esami hanno poi evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori, che dovrebbe tenerlo fermo per circa un mese.

Occhio al calendario

Si perderà dunque buona parte del tour de force che attende il Parma tra febbraio (Juventus, Bologna, Verona, Milan) e marzo, dove dopo il Cagliari toccherà alla Fiorentina. Difficile dire già se ci sarà: ciò che è certo è che, per lottare per la salvezza, il Parma avrà bisogno anche del suo secondo centrale più usato (solo dopo capitan Del Prato).