Per un difensore perso, Spalletti ne recupera un altro. Ancora a parte Vlahovic: la situazione in casa Juventus verso la Fiorentina

Verso Fiorentina-Juventus di sabato, i bianconeri potrebbero dover fare i conti con qualche defezione verso la trasferta di Firenze. Anche perché il lungodegente Bremer non è l'unico assente in difesa.

Juve, senza Rugani… c'è Kelly: conferme dall'inglese

Luciano Spalletti non potrà fare affidamento su Daniele Rugani, che nell'allenamento di stamattina ha riscontrato un problema muscolare che potrebbe tenerlo out per qualche settimana (sicuramente non ci sarà al Franchi). Recuperato definitivamente, invece, Lloyd Kelly, presente regolarmente in gruppo anche oggi.

Vlahovic a Firenze? Sì, ma senza rischi. Oggi a parte

Dusan Vlahovic e Juan Cabal si allenano ancora a parte, come afferma Ilbianconero.com: l'ex viola è rientrato malconcio dalla Serbia e sta continuando le terapie. Oggi ha rimesso piede in campo, senza prendere parte alla seduta assieme al resto della squadra. Spalletti spinge per averlo con sé a Firenze, ma con ogni probabilità non lo forzerà dal primo minuto.