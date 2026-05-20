Paratici: "Grazie a Commisso, alla Fiorentina si percepisce senso di famiglia. Il suo colpo di mercato? Il Viola Park"

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, intervenuto alla presentazione del Golden Boy, ha ricordato il presidente Rocco Commisso. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Purtroppo il mio racconto è solo parziale, l'ho conosciuto poco di persona e direttamente ma lo vivo ogni giorno tramite la famiglia e tramite chi lavora con me al Viola Park. Traspare in modo chiaro l'aver trasmesso il senso di famiglia dentro il club, dove tutti dovevano essere trattati nello stesso modo indipendentemente dal livello e dal grado. Questo mi è chiarissimo dopo alcuni mesi alla Fiorentina e mi ha colpito”.

“Il colpo di mercato di Commisso? Il centro sportivo”

Un suo colpo di mercato? “Forse vi deluderò, ma credo che il colpo di mercato migliore sia stato questo centro sportivo, perché resterà per sempre. lo ho avuto la fortuna di vivere la Premier League, dove è pieno di strutture all'avanguardia, eppure questo centro è forse anche migliore. E soprattutto ha il vantaggio di essere in Italia, dove tutto esteticamente è un po' più bello”.

“Rocco visionario alla Fiorentina. L'attenzione al settore giovanile…”

“Rocco è stato un visionario per le sue aziende ma anche in questo senso, questo resterà alla Fiorentina. Ogni discorso che facciamo con la famiglia ha sempre un tempo, una frase, un discorso dedicato al settore giovanile. Non è retorica, lo si sente che è un sentimento vero e non una frase fatta”.