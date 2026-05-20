Paratici è pronto a incontrare Kean: sul tavolo anche la clausola rescissoria

Oltre al futuro di Vanoli, in bilico c'è anche quello di diversi calciatori in casa Fiorentina. Tra questi Moise Kean, decisamente tra i più discussi negli ultimi mesi con l'allenatore che di fatto non lo ha più avuto a disposizione a seguito dell'infortunio.

Incontro in programma

Secondo quanto riporta La Nazione, nelle prossime settimane è previsto un confronto tra Kean, il suo entourage e Fabio Paratici. Sul tavolo resta anche la questione della clausola rescissoria di 62 milioni, esercitabile dal primo al 15 luglio. L'impressione però è che la partita si giocherà successivamente quando la Fiorentina, in base anche alle offerte che arriveranno, dovrà decidere cosa fare con il calciatore.