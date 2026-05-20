Corriere Fiorentino: Solo un po' di Kean, sarà un'altra estate di rivoluzioni

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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L'articolo in questione è titolato: “Solo un po’ di Kean”. Sottotitolo: “I guai fisici di Moise, le difficoltà a segnare di Piccoli e Gud. L’attacco viola non va, sarà un’altra estate di rivoluzioni”.

Scarsa consistenza

Articolo che inizia così: “Il 2026 ha regalato alla Fiorentina la tanto agognata salvezza, ma il bottino da 32 punti in 20 partite nell’anno solare ha anche riacutizzato un problema che sembrava ormai superato: la scarsa consistenza del reparto offensivo”.