Ipotesi Belotti non ancora tramontata

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, non sarebbe ancora tramontata l'ipotesi Andrea Belotti in casa Fiorentina. L'attaccante della Roma nei prossimi mesi troverà sempre meno spazio a causa dei tanti concorrenti nel suo ruolo in giallorosso e così la stessa società capitolina aprirebbe a un possibile prestito oneroso per i prossimi sei mesi.

Il Gallo ancora monitorato dalla Fiorentina

La Fiorentina tiene sotto osservazione la situazione, ma una vera e propria trattativa con la Roma sarà avviata se e solo se Nzola dirà addio in questi ultimi giorni di mercato. Ipotesi difficile, considerato anche il fatto che l'angolano vuole rimanere a Firenze. Ma se le carte in tavola dovessero cambiare, la società viola sarebbe pronta a puntare il Gallo.