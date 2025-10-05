Pioli: "Mi aspetto di più da Gudmundsson. La distanza tra noi e la Roma in classifica l'hanno creata i dettagli"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, al termine della partita contro la Roma, ha detto: “Mi aspettavo un risultato diverso, quando giochiamo così non devi perdere la partita. Abbiamo creato, lottato, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ma se non è il nostro momento, dobbiamo dare di più e non ci possiamo attaccare alla fortuna o alla sfortuna”.

E poi: “La classifica è bruttissima e siamo lontanissimi dalla Roma. I dettagli ci hanno fatto perdere tanti punti da loro e in generale. Però non posso dire niente alla squada per la prestazione di oggi. Sono preoccupato per i risultati per la poca attenzione ai dettagli. Ma non ho visto una squadra timorosa che si è lasciata andare. Se vogliamo cambiare i risultati dobbiamo fare altre cose. Ed è un peccato, perchè non meritavamo di perdere”.

Su Gudmundsson: “E' partito bene, l'infortunio subito in nazionale lo ha condizionato. Ma certo che mi aspetto di più da lui. Deve lavorare con più qualità e personalità, ma non possiamo concentrarci su un singolo giocatore. Kean è più abituato a giocare senza un'altra punta accanto. Ma non è questa la cosa determinante, abbiamo trovato un avversario che ci ha concesso uno contro uno dietro ed è la prima partita in cui abbiamo creato tanto”.