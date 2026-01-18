La Roma batte il Torino con un super Malen e lascia i granata un po' più vicini alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Successo rotondo per la Roma nel posticipo delle 18 sul campo del Torino: uno 0-2 per i giallorossi, in realtà anche più netto di quanto si sia visto in campo. Subito super il neo arrivato Malen, titolare dopo poche ore dal suo sbarco nella capitale: l'olandese è andato a segno ben due volte, una delle quali annullata per fuorigioco, nel corso del primo tempo.
Nella ripresa poi il raddoppio di Dybala al 72' in una fase in cui il Torino stava pressando alla ricerca del pareggio. I granata restano così a quota 23, a sole sei lunghezze dalla Fiorentina.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 43, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 22, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 13.