Polverosi: "Alla Fiorentina è scoppiata la testa, ora ci vuole un'idea forte al Viola Park"

Una domenica in cui la Fiorentina non ha sfigurato contro l'Atalanta, specialmente nel primo tempo, ma che è tornata a casa con un altro zero in termini di vittorie e punti.

Idea forte

Il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio nel proprio commento alla gara e a questa stagione, ha detto: “Alla Fiorentina è scoppiata la testa e ora qualcosa devono inventare al Viola Park. Ci vuole un’idea forte o una mano forte che sostenga Vanoli, visto che per ora nemmeno lui, nonostante la chiarezza di idee, è riuscito a far capire alla squadra quanto sia terribile questa realtà”.

Figura di riferimento

E quale potrebbe essere questa idea? Scrive ancora Polverosi: “Un ritiro lontano da Firenze (certo, con quel che è costato il centro sportivo...), l’ingaggio di una solida figura di riferimento in società, l’apertura ai tifosi durante gli allenamenti così da scuotere i giocatori che ieri sera sono stati chiamati sotto la curva per un chiarimento dopo le parole di Dzeko. L’ideale sarebbe il ritorno di Commisso a Firenze, ma purtroppo per ora non è possibile. In ogni caso serve qualcosa che porti a una presa di coscienza totale, perché così la Fiorentina rotola in B. La gente lo ha capito, ma la squadra ne è davvero consapevole? Ragazzi, è l’anno del centenario, non scherzate”.