Intorno alla Fiorentina provano a rinforzarsi tutte: Roma e Lazio su due gioiellini italiani. E Lotito vuole anche... Bernardeschi!

Ad oggi, giovedì 25 gennaio, la Fiorentina è quarta in classifica. Una posizione tutt'altro che solida però, dal momento che le distanze sono cortissime: Atalanta e Lazio a -1, Bologna e Roma a -2, Napoli a -3. Ergo, una sconfitta potrebbe significare essere superati e scendere improvvisamente.

Le altre provano a rinforzarsi

A proposito delle concorrenti della Fiorentina nella corsa all'Europa, è evidente che tutte ad oggi si siano mosse più dei viola. Il Napoli già nelle scorse settimane, e in queste ore anche Roma e Lazio. I giallorossi stanno spingendo forte per Baldanzi, mentre i biancocelesti hanno offerto 8 milioni all'Atalanta per Cambiaghi (attualmente in prestito all'Empoli).

Il ritorno di Bernardeschi?

L'ipotesi più incredibile, però, è quella che lega in un certo senso Fiorentina e Lazio. Il club di Claudio Lotito potrebbe infatti effettuare un'operazione clamorosa riportando in Italia Federico Bernardeschi. Secondo Gianluca Di Marzio, l'ex giocatore della Juventus vorrebbe tornare per provare a guadagnarsi la convocazione agli Europei, e per farlo sarebbe disposto anche ad accettare sei mesi di contratto a stipendio ultra ribassato rispetto a quello che percepisce attualmente al Toronto.