Goleada della Fiorentina Femminile contro la Roma capolista: Bredgaard mattatrice della gara

Al Viola Park arriva una grande vittoria stasera della Fiorentina Femminile allenata dal tecnico Piñones-Arce per 5-2 contro la Roma capolista.

La cronaca della gara

Apre le danze per le viola Omarsdottir al quinto minuto di gara con il suo sinistro dopo un contropiede. Le giallorosse restano in dieci al 22' per somma di ammonizioni di Heatley e conseguente espulsione. Ma è nel secondo tempo che la Fiorentina Femminile che si scatena con la doppietta di Bredgaard in due minuti: al 53' conclusione con il mancino da fuori, e al 55' replica con il destro in area. Al 64' la Roma accorcia le distanze con Haavi che conclude in una mischia in area, e il pallone finisce in rete con una deviazione di Lombardi. Dopo due minuti Bergamaschi devia in porta il pallone commettendo autogol e portando le viola sul 4-1. Le capitoline siglano poi il secondo gol su calcio di rigore causato da van der Zanden e finalizzato da Giugliano, ma le viola mantengono le redini della partita fino al fischio finale segnando anche in pieno recupero con Woldik servita a centro area da Bonfantini.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la Fiorentina Femminile va al secondo posto in classifica a quota 10, a -2 dalla Roma solitaria in vetta.