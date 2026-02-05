È ufficiale la nuova lista Uefa della Fiorentina: fuori Brescianini, dentro Harrison. Rugani…
Come avviene al termine di ogni finestra di mercato, pochi minuti fa la Fiorentina ha reso nota la lista Uefa che sarà ufficiale da Febbraio in poi. Di regolamento ogni club ha a disposizione tre cambi e per questo in casa viola da qualche settimana ci si chiedeva chi potesse restarne escluso tra i nuovi arrivati. Brescianini, Solomon, Fabbian, Harrison e Rugani: due di questi sarebbero stati esclusi dalla possibilità di scendere in campo in Conference League.
Questo il comunicato ufficiale del club gigliato:
"La Fiorentina rende nota la lista dei calciatori che è stata inviata alla Uefa per la partecipazione alla seconda fase della Conference League 2025/2026. Sono stati inseriti nella lista A Fabbian, Harrison e Solomon, mentre restano esclusi Brescianini e Rugani. Di seguito la lista completa:
Lista A:
Calciatori Liberi
De Gea
Dodo
Fabbian (Nuovo inserimento)
Fazzini
Gosens
Gudmundsson
Harrison (Nuovo inserimento)
Kospo
Ndour
Parisi
Pongracic
Solomon (Nuovo inserimento)
Calciatori formati in Italia
Fagioli
Mandragora
Kean
Piccoli
Calciatori formati nel club
Lezzerini
Ranieri
*Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B. La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club