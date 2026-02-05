È ufficiale la nuova lista Uefa della Fiorentina: fuori Brescianini, dentro Harrison. Rugani…

Come avviene al termine di ogni finestra di mercato, pochi minuti fa la Fiorentina ha reso nota la lista Uefa che sarà ufficiale da Febbraio in poi. Di regolamento ogni club ha a disposizione tre cambi e per questo in casa viola da qualche settimana ci si chiedeva chi potesse restarne escluso tra i nuovi arrivati. Brescianini, Solomon, Fabbian, Harrison e Rugani: due di questi sarebbero stati esclusi dalla possibilità di scendere in campo in Conference League.

Questo il comunicato ufficiale del club gigliato:

"La Fiorentina rende nota la lista dei calciatori che è stata inviata alla Uefa per la partecipazione alla seconda fase della Conference League 2025/2026. Sono stati inseriti nella lista A Fabbian, Harrison e Solomon, mentre restano esclusi Brescianini e Rugani. Di seguito la lista completa:

Lista A:

Calciatori Liberi

De Gea

Dodo

Fabbian (Nuovo inserimento)

Fazzini

Gosens

Gudmundsson

Harrison (Nuovo inserimento)

Kospo

Ndour

Parisi

Pongracic

Solomon (Nuovo inserimento)

Calciatori formati in Italia

Fagioli

Mandragora

Kean

Piccoli

Calciatori formati nel club

Lezzerini

Ranieri

*Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B. La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club