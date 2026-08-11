Massimo Orlando: "Grosso è ambizioso e Paratici lavora bene, la Fiorentina può essere la sorpresa. Se parte bene..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha descritto l'euforia della piazza. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “C'è grande curiosità, è una Fiorentina ambiziosa. Sulla carta Paratici ha fatto un ottimo lavoro. E non è ancora finita. Sono arrivati giocatori tecnici, è una squadra ribaltata rispetto alla scorsa stagione. C'è l'ambizione di avere una squadra competitiva ma anche molto tecnica. C'è grande aspettativa. E anche entusiasmo, ma non vogliono dirlo a voce alta i tifosi, scottati da quanto accaduto l'anno scorso”.

“La Fiorentina ha lavorato bene in tutti i settori”

“La sensazione è che abbiano lavorato bene in tutti i settori. Il mercato poi non è finito, c'è la voglia di provare su Thorstvedt, che conosce bene Grosso. Se arriva anche Pellegrino...la Fiorentina ha un solo obiettivo, quindi credo possa essere una sorpresa. Ci sono squadre migliori ma con le coppe, se parte bene, può essere la sorpresa”.

“All'esordio a Roma se la gioca”

“L'anno scorso ebbe un calendario facile, invece poi non fu così. Quest'anno è diverso, ma forse è sempre meglio le big all'inizio che dopo, quando entrano in condizione. La Roma all'esordio sarà uno spettacolo. Grosso è uno ambizioso, Paratici ha lavorato bene. Se riescono a tenere anche Kean e torna quello di due anni fa, la Fiorentina va a Roma e se la gioca”.