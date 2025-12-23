Caressa: "Se Gudmundsson e Kean iniziano a segnare la salvano loro da soli la Fiorentina. Paratici? Qualche pezzo importante potrebbe saltare"

Sul proprio canale You Tube, il giornalista e telecronista per Sky Sport Fabio Caressa ha parlato anche di Fiorentina e della vittoria viola contro l'Udinese.

Le parole di Caressa

“Bella vittoria della Fiorentina, ma mi ha molto colpito l'atteggiamento dell'Udinese dopo la partita. Si sono detti indignati dall'atteggiamento della squadra, nonostante la situazione di classifica sia tranquilla. Ora la Fiorentina è attesa da partite decisive in cui deve rimontare contro le dirette concorrenti. Ma questa è una boccata d'ossigeno, così come lo sono i gol di Gudmundsson e Kean. Se questi due cominciano a segnare la salvano da sola la Fiorentina".

Paratici e il futuro

"Se vincerà le prossime non servirà nemmeno la rivoluzione. Se però arriva Paratici qualcosa cambierà, possibile anche qualche pezzo importante per poi rifondare la squadra. E' una bella scommessa la sua. Vede le potenzialità. Sa che la squadra non è di questo livello e che lavorando bene si può fare il salto di qualità e tornare a lottare per l'Europa. Non quest'anno, è impossibile. Dopo aver visto il potenziale dell'attacco, rispetto a una settimana fa, starei più tranquillo fossi un tifoso viola. Finalmente abbiamo visto la differenza tra la Fiorentina e le squadre che devono lottare per salvarsi”.