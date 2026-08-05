Oulaï: "Non ho esitato un istante ad accettare la Fiorentina. Yaya Toure è il mio idolo, impressionato da Atta"

Il neo-centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulaï è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche del faticoso viaggio verso l'Italia: “Alla fine è andata bene, volevo fortemente venire qui. Il mio obiettivo era giocare per la Fiorentina. I miei agenti mi hanno aiutato in questo. Sul viaggio si è esagerato, sono state dette molte cose… Io sono concentrato solo su questa nuova avventura”.

“Ispirazione? Da tanti… ma il mio idolo è Yaya Toure”

Giocatore di ispirazione? “Guardo molti giocatori, sia in Serie A che a livello mondiale. Guardo tanti video. Quello da cui prendo maggiormente ispirazione è Yaya Toure, il mio idolo. Se devo scegliere un solo calciatore, scelgo lui”.

“Non ho esitato un istante, la Fiorentina ha un progetto magnifico”

Com'è andata dopo il Mondiale? “Durante i Mondiali non ero affatto concentrato sul mercato, pensavo solo alla Costa d'Avorio. Una volta finita la coppa sono tornato a pensare al mercato e, come già detto, sono rimasto molto contento dell'interesse manifestato dalla Fiorentina. Ringrazio il presidente Commisso e i dirigenti, non ho esitato un istante per unirmi a questo progetto magnifico”.

“Impressionato da Atta. Spero di fare bene anche insieme a lui”

Sul suo ambientamento: “Sono stato accolto veramente bene, tutti sono stati gentili con me alla mia prima esperienza in Italia. Sono rimasto impressionato da tutti, se devo dirne uno in particolare scelgo Atta: è un ragazzo molto forte e ha grande tecnica. Spero di far bene anche insieme a lui. Evoluzione del ruolo? Deciderà il mister dove farmi giocare. L'obiettivo è essere sempre pronto e in buona condizione fisica, per dare tutto in campo”.