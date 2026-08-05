Oulaï: "Sono fiero di me stesso per la crescita in un anno, essere a Firenze è un traguardo. C'è un gruppo molto bello"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulaï ha parlato nella conferenza stampa di presentazione: “Io sono qui a Firenze per imparare, per dare tutto quello che ho ogni giorno. Devo migliorare sotto tutti i punti di vista: nella corsa, nella tecnica, a livello tattico. Sono qui per questo”.

“Fiero di me stesso. Arrivare alla Fiorentina nel giro di un anno…”

Sulla sua ascesa nell'ultimo anno: “L'ho fatto con grande piacere, mi piace giocare a calcio e mi diverto molto. Lavoro per questo. Sicuramente è vero, in dodici mesi la mia vita è cambiata molto e adesso sono arrivato qui a Firenze. Sono fiero di me stesso per questo. Ringrazio mio fratello, che è qui presente, e tutta la mia famiglia. Sono contento di essere arrivato qui a Firenze e di questa mia crescita”.

“Gruppo molto bello. E Grosso ci aiuta molto”

Sull'importanza della prossima stagione: “Abbiamo un gruppo molto bello e un ottimo allenatore che ci aiuta molto quotidianamente. Sappiamo che è il centenario del club, cercheremo di lavorare nel migliore dei modi e di dare tutto in ogni partita con la rabbia e la voglia di vincere sempre. Poi vedremo dove arriveremo sulla base del lavoro svolto”.