Commenti duri che piovono su Luca Ranieri anche da parte di Bernardo Brovarone che nel dopo gara di Fiorentina-Lecce si è scagliato contro il capitano viola.

“Ranieri non può essere il capitano della Fiorentina - ha detto a Radio Bruno Toscana - Ci deve essere un limite, un punto di rottura. Mi vergogno, da cittadino di questa città, di essere rappresentato da un giocatore come Ranieri”.

Poi l'accusa anche alla società, inesistente: "La società è assente, è venuta a mancare l’unica figura che potesse rappresentarla, e a questo punto non esistono più alibi per una banda di ragazzotti che ruba lo stipendio. È inaccettabile che chi indossa la maglia della Fiorentina non riesca a trovare dentro di sé la forza per reagire a questa vergogna. Abbiamo fatto quattro punti su trenta, di cui due rubacchiati con Pisa e Bologna ma di cosa stiamo parlando?

Questa è una situazione irreale, sportivamente drammatica. E per me la responsabilità principale resta della squadra: è lei la vera colpevole di questo disastro. La prima mossa da fare è trovare un DS che poi scelga l'allenatore. Ma Commisso vuole davvero farlo o preferisce continuare a far la guerra a tutti?".