Nunziata mette ancora in panchina Kayode nella sua Italia U21. Out anche Bianco contro la Norvegia

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia U21, gara valevole per le qualificazioni del prossimo europeo di categoria. Nei primi undici scelti da Nunziata non c'è spazio per i due viola Kayode e Bianco (in prestito alla Reggiana), che partiranno dunque in panchina. Al posto del terzino viola ci sarà Zanotti del San Gallo.

Queste le scelte del tecnico dell'Italia U21 per la sfida che inizierà alle 17:45:

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, N'Dour; Casadei, Baldanzi; Esposito. A disp.: Zacchi, Ambrosino, Oristanio, Calafiori, Fabbian, Guarino, Kayode, Bianco, Miretti