Rocchi: "Vlahovic trattiene Marì per primo. Il VAR ha preso la decisione giusta togliendo il rigore"

Durante Open Var su DAZN, il designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi ha analizzato uno degli episodi più discussi di giornata, il rigore prima assegnato e poi tolto alla Juventus contro la Fiorentina, per il contatto tra Pablo Marì e Vlahovic.

‘La prima trattenuta è di Vlahovic’

“Vlahovic-Marì? Episodio molto complesso, la prima impressione sembrava rigore, stavo vedendo la partita, avrei fatto come Doveri. Se però lo si analizza, Vlahovic si libera con un colpo da campione ma poi trattiene per primo il difensore della Fiorentina e se lo porta addosso".

‘Decisione corretta’

"Il VAR ha preso la decisione corretta lavorando molto bene, proponendo la camera giusta a Doveri, che non aveva visto quanto fatto da Vlahovic”.