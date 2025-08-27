Stefano Pioli parla dal Viola Park alla vigilia di Fiorentina-Polissya, ritorno del playoff di Conference League.

“Dzeko sta bene, dopo qualche problemino nelle scorse settimane. È più un centravanti di manovra che di profondità, ma ha l'intelligenza per fare entrambe le cose. Le squadre crescono quando ci sono varie caratteristiche e si combinano quelle di tutti i giocatori”.

“Qualcosa cambierò, le scelte fatte a Cagliari andavano in direzione della continuità dopo una sola gara ufficiale, domani però sarà un'altra trasferta e son convinto di avere un'ottima squadra, di 22-23 giocatori. Non cambierà però l'atteggiamento e il livello. Sappiamo che Kean non ci sarà, ma siamo preparati per affrontare questa partita”.

"Piccoli innesto importante, ci dà profondità, gestione della palla. È un giocatore forte, con capacità fisiche e tecniche, la società ha fatto un bell'investimento. È arrivato motivato e con grande energia, vogliamo calciatori che arrivino con la convinzione di aver fatto la scelta migliore possibile".