Pruzzo: "La tattica del Genoa la capiva anche un ragazzino. Mastantuono non passa mezzo pallone. C'erano cento milioni di differenza in campo"

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, intervenendo sulla sconfitta dei viola contro il Genoa.

Le parole di Pruzzo

“Che il Genoa volesse giocare mezzora a tutta, avendo messo Messias e El Sharaawy, che insime hanno 70 anni, lo avrebbe capito anche un ragazzino. La Fiorentina e Vanoli non hanno percepito il periocolo”.

Sull'attacco

“Poi tutto diventa più difficile se davanti ognuno fa cosa gli pare. Mastantuono non passa mezzo pallone, sabato li ha persi tutti. Andare sotto la curva a fine partita? Ma che roba è? Io non ho fatto mezzo allenamento a porte chiuse in vita mia. Serve ritrovare il contatto con la gente, ma quello vero”.