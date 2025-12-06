Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta, contro il Sassuolo.

Il commento

“La Fiorentina sta vivendo una crisi di nervi, non sta funzionando niente. Se domenica prossima non vince contro il Verona, è già retrocessa: la situazione è molto drammatica. Giovedì in casa c'è la Dinamo Kiev: fossi in Vanoli, ai titolari non farei fare più di 45 minuti, se poi vuole metterli domenica prossima. Non scherziamo, devono giocare gli altri, anche a costo di buttare via la Conference League. La partita col Verona è di vitale importanza”.

Tour de force

La stessa situazione si ripresenterà dopo la sfida al Verona: infatti, tra gli scaligeri e l'Udinese, ci sarà in programma un'altra sfida di Conference, contro gli svizzeri del Losanna. Un impegno infrasettimanale che rischia di essere ben più deleterio di quanto sembri.